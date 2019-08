Bjornsen-seier i Toppidrettsveka

sport

Amerikaneren vant løpet i Aure med 4,7 sekunders margin til toeren, Anna Comerella fra Italia.

Marte Skaanes gikk inn til en sterk 3.-plass. Hun ble slått med 16,7 sekunder av Bjornsen.

De neste fire plassene ble også fylt opp av norske løpere: Astrid Stav ble nummer fire foran Johanne Hauge Harviken, Kathrine Harsem og Alise Einmo.

Det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson kunne normalt ha blandet seg inn i tetkampen på 25-kilometeren, men ifølge VG mener hun at hun ble utsatt for en arrangørtabbe. Karlsson krasjet i et gjerde og måtte bryte. Hun hevdet at hun hadde fått utdelt ødelagte rulleski.

– Jeg ble forbannet. Jeg kjente tidlig at noe var feil, men jeg fortsatte å gå. Plutselig slapp det reelt. Da kjørte jeg ut og falt inn i gjerdet. Jeg reiste meg opp, men det var for farlig å fortsette, sier Karlsson til avisen.

(©NTB)