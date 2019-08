Padling: Virik nesten til VM-finale

sport

De tre beste båtene gikk videre. Virik hadde en snau meter opp til fjerdebåten ved målgang. Den norske jenta var snaut to båtlengder bak vinneren av semifinalen.

Lars Magne Ullvang og Eivind Vold hadde ingen problemer med å avansere fra VMs innledende heat på K2. Den norske duoen endte på 3.-plass i sitt heat, men var kun slått med ett sekund av den australske vinnerduoen Jordan Wood og Riley Fitzsimmons.

Tsjekkerne Josef Dostál og Radek Slouf var seks hundredels sekund raskere enn Ullvang og Vold.

– De leverte et meget solid løp og presset favorittene fra Australia og Tsjekkia helt til mållinjen. Det går tre båter videre fra semifinalen og til finalen. Der kjemper de også om kvoteplasser til OL, sier landslagssjef Eirik Verås Larsen i en pressemelding.

Eivind Vold skulle egentlig padlet distansen sammen med lillebroren Amund under VM. Men for to uker siden ble Amund Vold diagnostisert med blodkreft. De neste årene må han dermed kjempe for å bli frisk framfor å konkurrere i verdenstoppen i padling.

Ullvang gjorde en god jobb som erstatter og bidro til at den norske båten er klar for semifinale i ungarske Szeged. Den padles lørdag ettermiddag.

