Fuglsangs Astana innledet Vueltaen med seier

sport

Astana slo til slutt Quick-Step med to små sekunder i den 13,4 kilometer lange løypa i Torrevieja. Astana-kaptein Miguel Angel Lopez kjørte først over målstreken og bærer ledertrøya på etappe nummer to søndag.

Lotto Soudal, med Carl Fredrik Hagen på laget, ble til slutt nummer ti. Opp til seierslaget Astana skilte det ikke mer enn 19 sekunder.

Edvald Boasson Hagen, Rasmus Fossum Tiller og resten av Dimension Data-laget syklet inn til 14.-plass.

Søndag fortsetter Vueltaen med en 199,6 kilometer lang og kupert etappe fra Benidorm til Calpe.

