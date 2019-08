Pochettino: – Eriksens situasjon er skadelig for Tottenham

sport

Det sier den argentinske manageren til avisen The Guardian i forkant av Tottenhams kamp mot Newcastle søndag.

Eriksens kontrakt med klubben går ut neste sommer, og dansken selv har sagt at han godt kan tenke seg en ny utfordring.

Det engelske overgangsvinduet stengte 8. august, men det spanske og italienske vinduet lukkes først 2. september. Derfor kan den spanske storklubben Real Madrid, som lenge har vært linket til midtbanespilleren fortsatt kjøpe Tottenham-spilleren. Det samme kan italienske Juventus, som også nevnes som en het kandidat.

Pochettino sier at han forventer at det kommer inn et bud før 2. september.

– Dette er ikke den beste situasjonen for Eriksen, eller noen andre. Jeg trodde aldri vi skulle havne i denne situasjonen, sier argentineren som sier at Eriksen er en viktig spiller for laget.

Tottenham har gardert seg for et salg av Eriksen ved å hente midtbanespillerne Tanguy Ndombele og Giovani Lo Celso fra henholdsvis Lyon og Real Betis. Men Ndombele er skadd og Le Celso er, ifølge Pochettino, langt unna kampform. Derfor har klubben fortsatt bruk for Eriksens tjenester, noe som setter klubben i en vanskelig situasjon.

– Jeg er alltid åpen for å hjelpe klubben og Daniel Levys (styreformann) avgjørelser. Jeg vet godt at det er vanskelige avgjørelser, men jeg ønsker alltid gjøre det beste både for spilleren og klubben. Det viktigste er å ta en avgjørelse som er til det beste for begge parter.

Tottenham har tilbudt Eriksen ny kontrakt der han får langt bedre betalt, men dansken har foreløpig avvist tilbudet.

