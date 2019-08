RBK best i femmålskamp, Horneland kritisk

sport

Tross seieren var trener Eirik Horneland kritisk etter kampslutt.

– Jeg er veldig misfornøyd. Jeg aksepterer at vi sliter energimessig fra starten, og jeg aksepterer at det er trøblete rytmisk, i og med at vi har vært mye på reise og har spilt en tøff kamp her i uken. Men jeg aksepterer ikke måten vi slipper inn mål, og jeg aksepterer ikke holdningene til enkelte av spillerne. Det er noen få som skuffer meg ekstremt, og det er ikke godt nok, sier han til Eurosport.

Pål André Helland vedgikk at RBK ikke viste seg fra sin beste side.

– Ja, vi ble litt baktunge på slutten der rett og slett. Det er kjedelig, men det viktigste i dag var å ta tre poeng mellom de to viktige kampene vi har, sa han.

Allerede etter åtte minutter tok Stabæk ledelsen. Birger Meling var uheldig og laget selvmål på et innlegg fra Kasper Junker.

Etter en snau halvtime scoret formspiller Søderlund til 1-1. Det var et kontrollert mål fra spissen.

I 2.-omgangen tok Samuel Adegbenro regien. Han dro til fra 18 meter, og skuddet var hardt og mer enn godt nok til å ordne 2-1. Pål André Helland scoret deretter på en straffe til 3-1. Da så det kjørt ut.

Tente håpet

Men Junker reduserte for Stabæk på en heading. Det gjorde at kampen levde helt til slutt.

Seieren gjør at RBK fortsatt har et syltynt håp om å blande seg inn i gullstriden. Uavgjort mellom Molde og Odd søndag, vil kunne passe bra for trønderne.

På Lerkendal satt også Bjørn Maars Johnsen. Angriperen er hentet til RBK på en låneavtale som gjelder ut 2019. Johnsen er under kontrakt med nederlandske AZ Alkmaar. Med ham i stallen, er RBKs offensiv ytterligere litt styrket.

Viktig

Rosenborg spiller mesterligakvalifisering hjemme mot Dinamo Zagreb tirsdag. Kroatene vant 2-0 i første kamp. Sammenlagtvinneren er klar for det svært lukrative gruppespillet i Champions League. Klubben som avanserer er sikret minimum 220 millioner kroner.

Lørdag stilte trønderne med samme startoppstilling som mot Dinamo Zagreb.

RBKs neste seriekamp går borte mot Vålerenga søndag neste uke. Stabæk skal spille en dag tidligere. Og det er ikke hvilken som helst kamp på Nadderud. Den går mot tabelljumbo Strømsgodset.

Skulle Stabæk vinne, vil det kunne bety svært mye i kampen om å overleve i Eliteserien.

