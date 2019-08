Coleman ikke bekymret for dopinganklager

sport

Selv om den amerikanske sprinteren ikke er mistenkt for å ha tatt forbudte stoffer, risikerer Coleman likevel å gå glipp av VM i Doha. Årsaken er at han skal ha blitt siktet for brudd på meldeplikten ved tre anledninger, slik at dopingkontrollører til en hver tid skal vite hvor han er.

Coleman har løpt 100 meter på 9,81 sekunder, noe som er årsbeste i verden.

Til tross for at sprinteren risikerer å miste VM er 23-åringen langt fra bekymret.

– Jeg er ikke en som tar ekstra stoffer i kroppen, og jeg er aldri bekymret for å bli testet, sier Coleman i et intervju med NBC.

Det amerikanske antidopingbyrået bekrefter at de ser nærmere på om 23-åringen har brutt meldeplikten, og ifølge Coleman må han til høring 4. september. Coleman sier han ser fram til å forklare seg, slik at han kan renvaske sitt navn.

– Det som er skrevet om rapporteringsbrudd er ikke sant. Jeg er sikker på at forklaringen 4. september kommer til å avklare alt, og at jeg deltar i Doha.

– Etter avhøret kommer jeg til å være tilgjengelig for å svare på spørsmål, men nå må jeg være reservert og respektere prosessen, sa Coleman videre.

Viser det seg at Coleman ved tre ulike tilfeller det siste året har unnlatt å rapportere hvor han har vært kan han i verste fall ikke bare miste VM, men også Tokyo-OL neste sommer.

