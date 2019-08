Elyounoussi ut med skade, Haugan utvist i AIK-seier

sport

AIK jager serieleder og Stockholm-rivalen Djurgården i kampen om ligagullet i Sverige denne sesongen. Søndag ble det tre nye poeng for Elyounoussi og lagkameratene, men de satt langt inne.

Elyounoussi startet kampen for hovedstadsklubben, men måtte forlate gresset allerede før halvtimen var spilt. C More meldte etterpå at det høyst trolig er snakk om en lyskeskade.

Dermed kan det være at Elyounoussi ikke rekker landskampene mot Malta (5. september) og Sverige (8. september) i EM-kvalifiseringen. Den norske troppen offentliggjøres tirsdag.

AIK møter også Celtic i europaligakvalifiseringen og serieleder Djurgården til prestisjefylt seriederby den kommende uka.

Mål ble det først i annen omgang i søndagens kampen i Östersund. Da sendte Anton Salétros AIK i ledelsen, før Blair Turgott utlignet for hjemmelaget.

Snaut kvarteret før slutt ble så Östersund redusert til ti mann da tidligere Hødd-spiller Eirik Haugan fikk sitt andre gule kort etter å ha felt en AIK-spiller i farlig posisjon.

Det førte til AIK-press mot slutten, og minuttet før full tid satte tidligere Vålerenga-spiller Rasmus Linkvist inn 2-1. Lagkamerat Heradi Rashidi fastsatte så sluttresultatet til 3-1.

Daniel Granli spilte hele kampen for gjestene.

Med seieren har AIK kun ett poeng opp til Djurgården, men avstanden kan på ny bli fire poeng dersom sistnevnte slår Malmö senere søndag.

(©NTB)