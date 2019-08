Mikkelsen nummer sju i Rally Tyskland, Tänak best

sport

Kris Meeke (Storbritannia) ble nummer to 20,8 sekunder bak vinneren. Jari-Matti Latvala (Finland) kom inn på tredjeplassen, 36 sekunder etter teten.

Mikkelsen hadde til slutt 1.46,2 minutter opp til Tänak.

Han lå på sjetteplass etter to dager av Rally Tyskland. Søndag skulle fartsprøvene 16 til 19 kjøres i Bostalsee. Det startet trått for nordmannen som mistet sjetteplassen i sammendraget etter en niendeplass på etappen.

Sjetteplassen var tilbake i nordmannens hender etappen etter, men på den 18. etappen var han tilbake på sjuendeplass. Da skrev Mikkelsen på Twitter at målet var å komme foran franske Sebastien Ogier på plassen bak. Da skilte det knappe 15 sekunder mellom de to.

Østberg, som lå på 12.-plass etter fredagens etapper, falt til 17.-plass lørdag. Etter søndagens avsluttende etapper endte han til slutt 15.30 minutter bak Tänak.

På den 18. fartsprøven førte en misforståelse til at han startet fem sekunder for sent, uten at det spilte noen stor rolle i sammendraget.

Rally Tyskland var den tiende av 14 VM-runder.

