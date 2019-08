Casper Ruud møtte overmakten, ute av US Open

sport

Ruud slapp å spille kvalifisering til sesongens siste Grand Slam-turnering, men fikk til gjengjeld meget tøff motstand i 1. runde. Struff er rangert som nummer 35 i verden, mens Ruud er å finne 19 plasser lenger ned på lista.

Tyskeren ladet servekanonen allerede fra start i tirsdagens kamp og la raskt press på Ruud. Nordmannen kjempet likevel i land sine to første servegame, men i det tredje ble han brutt. Det ga Struff overtaket han trengte til å ta hjem den første settet med 6-4.

Ruud var riktignok uhyre nær ved å bryte tilbake i Struffs fjerde servegame, men breakballen alle trodde tyskeren hadde slått ut, viste seg å være på linjen med minste mulige margin etter at videoteknologien ble koblet inn.

Øreproblemer

Underveis i åpningssettet ba også nordmannen om medisinsk tilsyn flere ganger. 20-åringen pekte mot sitt venstre øre og hadde tydeligvis problemer med det.

I pausen mellom de to første settene bekreftet sportssjefen i Norges Tennisforbund, Øivind Sørvald, at Ruud skal ha klaget over å ha hatt en "dott" i øret som distraherte ham.

I sett nummer to var Struff igjen offensiv fra start og var nær et servebrudd i det første gamet. Der reddet Ruud seg til slutt inn, men i nordmannens andre servegame kom bruddet. Igjen kjempet Ruud godt, men måtte se Struff hamre inn breakball nummer seks.

Som i første sett skulle den hardtslående tyskerens servebrudd bli vrient å utlikne. Ruuds måtte tåle at også andre sett endte med 4-6-tap.

Tapte også sist

Sett nummer tre ble en kopi av de første med et tidlig servebrudd for Struff, og deretter var det egentlig litt klasseforskjell de to spillerne i mellom. Ruud så resignert ut etter at Struff gikk opp til 4-1, og til slutt tok tyskeren hjem settseieren med 6-2.

Ruud tapte også for tyskeren da de møttes i Monte Carlo Masters i 2017. Den gang gikk også Struff seirende ut i strake sett.

Den norske tennisprofilen ladet opp til tirsdagens kamp med å spille en kort treningskamp mot superstjernen Rafael Nadal. Det ga inspirasjon, men holdt ikke til å slå Struff.

Ruud har bak seg et innholdsrikt år. Han har klatret kraftig på verdensrankingen, og tirsdagens kamp var nummer 59 i 2019 for tennisprofilen. 1. rundetapet i New York vil trolig føre til at Ruud rykker noen plasser ned på rankingen når den oppdateres kommende mandag.

