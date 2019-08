Ro-VM: Norske favoritter klare for semifinale

sport

Regjerende verdensmester Borch hadde få problemer med å ta seg videre fra kvartfinalen i VM-byen Linz. I kvartfinalen ledet Borch ved første passering, ett forsprang hortensroeren aldri ga fra seg.

Nordmannen passerte mållinjen på 6.49,40, litt over ett sekund foran båten fra New Zealand på andreplass. Kroatia knep den tredje semifinaleplassen på 6.54,05.

Dermed er Borch ett steg nærmere å forsvare VM-tittelen fra ifjor.

Brun og Strandli videre

Også Brun og Strandli sikret seg semifinalebillett onsdag. Den norske båten lå plassert som nummer to gjennom hele løpet, hele veien litt bak den italienske båten som ledet fra start til mål.

Brun og Strandli rodde i mål på 6.19, 83, knappe halvsekundet bak Italia. Også New Zealand, som kom inn som nummer tre, tok seg videre til semifinalene i den østerrikske VM-byen Linz.

Brun og Strandli gikk til kvartfinalen via oppsamlingsheatet mandag etter at de kom på en skuffende 4.-plass i forsøksheatet dagen før. VM-innledningen var trøblete for de norske gutta etter at Strandli ble rammet av magetrøbbel før forsøksheatet.

Misset semifinale

Tidligere onsdag kom den norske toeren med Siri Eva Kristiansen og Hanna Inntjore sist i sin kvartfinale. De norske damene kom bakpå fra start og lå halvveis i løpet 15 sekunder bak lederbåten fra New Zealand, som til slutt vant kvartfinalen. I mål var avstanden økt til nesten et halvt minutt.

Semifinalen glapp også for Marianne Madsen i singlesculler. I kvartfinalen ble hun nummer fem, 12 sekunder bak danske båten som kapret den tredje og siste semifinaleplassen. USA og Østerrike tok de to første plassene.

Senere onsdag skal Ask Tjøm i kvartfinale i lettvekt singlesculler.

