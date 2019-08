Moldes Gabrielsen inn i landslagstroppen

sport

Det bekrefter Norges Fotballforbund på Twitter fredag.

Gabrielsen står uten landskamper fra før, men kan få sin debut mot Malta eller Sverige.

NFF oppgir ingen begrunnelsen for uttaket, men det er nærliggende å se det i sammenheng med at Kristoffer Ajer forlot banen med skade da Celtic spilte seg til europaligaen med seier over AIK torsdag.

Etter kampen var ikke Celtic-trener Neil Lennon spesielt optimistisk med tanke på at forsvarsklippen skulle bli klar til storkampen i Skottland mot Rangers søndag. Dermed er det også grunn til å frykte at Ajer-skaden kan få konsekvenser for deltakelsen i de kommende landskampene.

