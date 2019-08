Hattrick av Graham Hansen da veien mot EM startet med 6-0 i Nord-Irland

sport

– Det var deilig å få tre poeng og score nok mål mot en motstander folk forventer at vi skal vinne mye mot, sa tremålsscoreren i et intervju lagt ut på landslagets Facebook-side.

Norge scoret to tidlige mål etter horrible nordirske tilbakespill til en målvakt som ikke mestret å bli presset, men så tok de norske foten av gassen i den grad at et svakt hjemmelag spilte seg inn i kampen og skapte sjanser til redusering.

– I forrige kvalifisering trodde ingen på oss, nå har folk veldig høye forventninger. Vi skal ha respekt for Nord-Irland, som kjempet bra. Vi vant på en grei dag for oss, og seks mål er uansett veldig bra borte i en internasjonal kamp, sa Graham Hansen.

Barcelona-stjernen i det norske laget måtte ta saken i egne føtter da hun punkterte kampen i 2. omgang. I det 63. minutt gjenvant hun ballen, kjørte slalåm mellom stopperne Julie Nelson og Ashley Hutton og gjorde 3-0 fra spiss vinkel.

Fullførte

I det 72. minutt fullførte hun sitt hattrick etter å ha blitt spilt fram av Karina Sævik og brukt farten til å ta seg forbi to motspillere før hun sendte et ganske løst skudd forbi en keeper som ikke hadde sin beste dag på fotballbanen.

Innbytter Amalie Eikeland satte punktum med to mål i det 82. og 90. minutt.

Kampen startet veldig bra for de norske. Etter fem minutter presset Guro Reiten den nordirske keeperen Jacqueline Burns på et tilbakespill. Burns hadde en fæl førsteberøring, og Reiten kunne kaste fram foten og dytte ballen i tomt mål.

Etter et kvarter med høyt og aggressivt norsk press ble et nytt tilbakespill skjebnesvangert for hjemmelaget da Norge doblet ledelsen. Vilde Bøe Risa presset keeper, som klarerte svakt. Graham Hansen plukket opp ballen i banket den i mål.

Fin ramme

Etter det ga Norge uforståelig fra seg grepet om kampen i regnværet i Belfast, og fram til Graham Hansens 3-0-mål så ikke Norge særlig bra ut. Laget må opp flere hakk fra det nivået om det skal bli revansj mot England i tirsdagens revansjoppgjør for VM-kvartfinalen. Det er solgt 8000 billetter til kampen i Bergen.

– Det går rykter om at det skal bli dårlig vær, men jeg håper folk i Bergen er vant til det og stiller opp likevel. Det er gøy om vi får en fin ramme rundt kampen, sa Caroline Graham Hansen.

Norge har en overkommelig EM-gruppe, men lagde ikke flere mål i Belfast enn at laget må dele tabelltoppen med Wales, som vant 6-0 på Færøyene torsdag.

Norges neste kvalifiseringskamper er borte mot Hviterussland og Færøyene i oktober.

(©NTB)