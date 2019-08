Innbytter Kassi satte fyr på Nadderud

sport

Nevnte Salvesen ble matchvinner da Sarpsborg ble slått 3-2 sist helg, og mot Stabæk scoret han igjen i sin tredje kamp for klubben etter overgangen fra nevnte Sarpsborg. Stabæk-spillerne virket mer og mer slitne utover i 2. omgang, og Salvesen fikk muligheten med ni minutter igjen å spille. Han mottok en pasning fra lagkaptein Jakob Glesnes og misbrukte den ikke. Han stanget ballen flott i mål med pannebrasken.

Strømsgodset var svake veldig lenge på Nadderud, og de hadde vært nærmest tannløse foran mål helt til sørlendingen Salvesen viste seg fram.

Derfor var det i grunnen fortjent da Stabæk tok ledelsen på ny med fire minutter igjen av kampen. Kassi dro seg inn i 16-meteren etter målgivende pasning fra Emil Bohinen, og han fikk trille inn scoringen nærmest upresset.

– Det var fint å score, sa målscorer Luc Kassi til Eurosport.

God Brynhildsen

Forsvarsspillet til Strømsgodset var heller ikke patent da Stabæk tok ledelsen etter kun fem spilte minutter. Emil Bohinen fikk raide upresset inne på Godsets halvdel før han slapp ballen til Ola Brynhildsen. Brynhildsen fikk god plass utenfor 16-meteren og skjøt ballen i mål fra knappe 18 meters hold. Godset har fortsatt håp om å berge plassen i divisjonen, men da kan ikke forsvaret opptre like slapt som i den situasjonen og i situasjonen som endte i 2-1 til hjemmelaget.

Brynhildsen var god i starten på 1. omgang og var uten tvil kampens giftigste spiller sammen med Emil Bohinen. Unggutten hadde en god mulighet til å score midtveis i 2. omgang også, men lyktes ikke tilnærmet alene med Strømsgodsets keeper Martin Hansen.

– Det er helt sykt det Luc gjorde på 2-1-scoringen. Han har noen utrolige ferdigheter, sa målscorer Ola Brynhildsen til Eurosport.

– Det er utrolig deilig at vi avgjorde dette. De slo litt pusten ut av oss med 1-1-scoringen, men vi klarte det likevel. Det er godt å ta et lite steg unna nedrykksstreken, men vi skal ikke slappe av og bare fortsette å kjøre, sa 20 år gamle Brynhildsen.

Stabæk er ubeseiret på sine seks siste hjemmekamper, mens Strømsgodset er uten borteseier til nå i sesongen. Da lå det i kortene at hjemmelaget var favoritt i bunnkampen, og Stabæk innfridde for så vidt.

Nye inn

Stabæk var klart bedre før pause, men i likhet med Strømsgodset virket de slitne i 2. omgang.

Stabæk har mistet Franck Boli og Tobias Børkeeiet i løpet av sommeren, men har også hentet inn noen nye. Stabæk har byttet mange spillere på kort tid, i tillegg til at trener Henning Berg ble erstattet med Jan Jönsson i juni. Kanskje har det gjort at det er blitt mange forandringer på kort tid. I hvert fall var det ikke et Stabæk-lag på topp vi så mot Strømsgodset.

Tre poeng til Stabæk førte dem opp til 11.-plass på tabellen med 23 poeng. Strømsgodset ligger nest sist med sine 16 poeng. Kun Sarpsborg med 15 poeng er bak.

