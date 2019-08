Klopps Liverpool satte ny rekord

sport

Liverpool vant de ni siste kampene i Premier League sist sesong, og den regjerende mesterligavinneren har vunnet de fire første i årets sesong. Rekordene sitter løst i Liverpool under manager Jürgen Klopps ledelse.

Høyst trolig går det mot en ny duell med Manchester City om hvem som skal bli ligamester.

Liverpool har skaffet seg et lite forsprang på to poeng så langt i sesongen, men ingen av dem har så langt tapt. Manchester City avga to poeng da de «bare» klarte 2-2 mot Tottenham tidligere i august.

– Jeg hadde ikke trodd at vi skulle stå med fire seirer av fire mulige om du hadde spurt meg for fire uker siden. Vi hadde en trøblete sesongoppkjøring. Det var ikke en oppladning til et topp tre-lag, men så langt har dette gått bra, sa Klopp etter kampen.

Avgjort

Mot Burnley falt avgjørelsen med to kjappe mål litt over midtveis i 1. omgang. Liverpool slo til med to raske mål etter drøye halvtimen. Først ute var Trent Alexander-Arnold etter 33 minutters spill. Et innlegg fra høyrebacken føk rett i mål via Chris Wood bak en forfjamset Nick Pope i Burnleys mål.

Stussen fra Wood var nok til å sette keeperen ut av spill på det som nok aldri var ment som noe annet enn et innlegg, men som endte opp som noe mer enn det. Offisielt ble målet registrert som et selvmål av Wood, og det er det nok lite å si på.

Bare fire minutter senere var det duket for en dobling av ledelsen. En skjebnesvanger pasning av hjemmelagets Ben Mee endte rett i føttene på Roberto Firmino, og han spilte nydelig ballen umiddelbart til Sadio Mané. Dermed sto det 2-0 til et svært så effektivt Liverpool.

Strake

Liverpool stilte med de samme elleve som slo Arsenal 3-0, og det skulle bli 3-0 også i denne kampen. I drøyt ti grader og kveldssol i et typisk engelsk høstvær var det Roberto Firmino som ordnet den siste scoringen med ti minutter igjen å spille. Brasilianeren scoret sitt mål nummer 50 for Liverpool etter pasning fra Mohamed Salah.

– Vi dominerte kampen i den grad det er mulig. Vi forsvarte oss godt og var agrressive. Vi jobbet som helter, sa manager Jürgen Klopp.

Burnley er en lei motstander på Turf Moor, men Liverpool har vunnet fire av de fem siste oppgjørene på banen. Burnley ble spådd høyt på tabellen før seriestart, men har så langt bare skaffet seg fire poeng på fire forsøk.

