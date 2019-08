Sondre Nordstad Moen knuste 10.000-meterrekorden og kvalifiserte seg til VM

sport

Under Stadionmila i Kristiansand gjorde Moen ved hjelp av meritterte harer et siste forsøk på å klare VM-kravet på 27.40. Det greide han med klar margin, og i samme sleng slettet han Are Nakkims norske rekord på 27.32,52 fra Bislett Games i 1990.

Hans personlige årsbeste før løpet var 28.06,27. Lørdagens tid er den nest beste av en europeisk løper i år, og bare 15 mann i verden har løpt raskere i år.

Moen hadde hjelp fra harer, deriblant Erik Udø Pedersen og kenyanske Cornelius Kipruto Kangogo. Henrik Ingebrigtsen var også med, og han hang med tetgruppa til han ga seg etter 8400 meter.

– Det hjalp godt at Henrik var med. Jeg visste at jeg risikerte å gå litt ned etter at han ga seg, men jeg visste at jeg måtte på offensiven. Jeg er ikke godt nok kjent med min egen kropp, men det er dumt å stivne et par runder før mål. Jeg så at jeg lå an til en tid under 27.40, sa Moen til NRK.

– Harene gjorde en formidabel jobb, og forholdene var optimale. Alt klaffet, sa Moen til friidrett.no.

– Jeg håpet å greie både VM-kravet og norsk rekord, men det skal jo gjøres. Jeg blir jo mer og mer maratonløper og er stolt over å ha klart denne rekorden.

Neste oppgave for Moen er halvmaraton i København om to uker.

