Tutta spilte seg litt opp, men greide ikke cuten

Etter torsdagens 74-runde var hun i nederste sjikt av resultatlista, og fredagens 72-runde hjalp ikke veldig mye. Med to slag over par totalt var hun fem slag fra å få spille videre i helgen.

Hun lå an til en noe bedre plassering, men bogey på 16. og 18. hull ødela. Totalt ble det tre birdier og tre bogeyer på fredagens runde.

«Tutta» gjorde nylig comeback etter barnefødsel, men har ennå ikke funnet tilbake til godformen. Hun er tatt ut i Europas tropp til Solheim Cup i september og begynner å få dårlig tid om storspillet skal sitte innen duellen mot USA.

Hannah Green fra Australia storspiller for øvrig i Portland. Med en eagle og sju birdier på fredagens bogeyfrie runde signerte hun for en 63-runde dagen etter at hun brukte 64 slag. Totalt er hun 17 slag under par og i klar ledelse.

