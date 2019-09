Brann ser oppover på tabellen

sport

Brann er nå seks poeng bak Odd på bronseplass og snudde søndag det som kunne se ut som en negativ trend etter to strake tap.

Det ble en fartsfylt seanse på Lillestrøm, med Brann som det mest effektive laget. Lillestrøm hang tidvis med, men skuffet hjemmefansen da de ikke klarte å svare opp bergenserne.

Brann måtte klare seg uten Daouda Bamba, som er utestengt i fire kamper etter å ha brukt albuen mot Simen Wangberg mot Tromsø sist helg. Også Veton Berisha var ute med karantene.

Brann tok ledelsen allerede etter 13 minutter ved Petter Strand. Lillestrøm svarte ni minutter senere da Simen Rafn satte innlegget fra Simen Kind Mikalsen nede i venstre hjørnet

Keepertrøbbel for Lillestrøm

Derfra og ut var det mest Brann. I det 34. minutt klarte ikke Lillestrøms keeper Marko Maric å holde innlegget fra Ruben Kristiansen fra venstrekanten, og Ruben Yttergård Jensen kunne putte på til 2-1.

Den samme Maric laget for øvrig ordentlig krøll like etterpå, da han fikk gult kort etter å ha måttet ta ballen med hendene i et forsøk på å klarere utenfor egen 16-meter. Flere enn Brann-spillerne mente at Lillestrøm-keeperen hindret en åpenbar målsjanse og skulle hatt direkte rødt kort.

Lillestrøm-annullering

Brann fortatte med gode forsøk på venstrekanten, og seks minutter ut i 2. omgang skar Gili Rolantsson inn i feltet og satte ballen knallhardt i mål via Maric til 3-1.

Minuttet senere ble Lillestrøm trolig snytt for redusering da dommeren blåste for offside etter at Arnór Smárason hadde satt ballen i mål.

Brann holdt unna for et par gode Lillestrøm-tilløp og kunne reise hjem til Bergen med full pott. Med det er de røde på femteplass på tabellen.

