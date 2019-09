VM-bronse til Borch etter dramatisk finale

sport

Borch ledet faktisk løpet kort før mål etter å ha kjempet seg opp fra 4.-posisjon halvveis. Men den heftige spurten kostet krefter. På tampen ble han passert av tyskeren Oliver Zeidler og dansken Sverri Nielsen.

Zeidler tok gull på 6.44,55, mens Nielsen var kun tre hundredels sekund bak på sølvplass.

Ytterligere 34 hundredeler bak fulgte Borch, og bare tre tideler bak ham igjen kom Litauens Mindaugas Griskonis. Tidene sier alt om hvor jevnt løpet var.

– Det var virkelig et tøft løp, men det var kult å kunne kjempe for hver 500 meter. Til slutt ble det et spørsmål om mental styrke, og det elsker jeg. Jeg er fornøyd med prestasjonen, sa Borch etter finalen.

Borch tok gull under VM i bulgarske Plovdiv i fjor. Etter det har han hatt et småtungt år som følge av en kneskade.

Horten-mannen ble også europamester i singlesculleren i fjor. Han har dessuten VM-gull og OL-bronse i dobbeltsculler på merittlisten.

