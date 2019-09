Boasson Hagens sjef går av

sport

Det bekrefter sykkellaget i en pressemelding mandag.

Aldag har vært fire år i Dimension Data.

I pressemeldingen skriver laget at Aldag har spilt en nøkkelrolle i laget og at de takker han for jobben han har gjort.

– Han forlater klubben som et verdsatt medlem av klubbens historie, sier teamsjef Douglas Ryder.

Dermed mister Boasson Hagen Aldag som sportssjef for andre gang i karrieren. Aldag hadde samme rolle i Team Columbia da nordmannen syklet der i to sesonger fra 2008 til 2009.

Sportsdirektør Alder ønsket å bruke Mark Cavendish under Tour de France, men fikk ikke gehør hos Ryder - noe som kan ha vært en årsak til bruddet.

