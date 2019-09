sport

Dermed er det sveitsiske Wawrinka som får spille kvartfinale mot Daniil Medvedev fra Russland onsdag.

Wawrinka ledet 6-4, 7–5 og 2-1, før den serbiske eneren måtte gi seg. De to ga hverandre en klem, før Djokovic forlot banen.

Det er den tidligste exiten under en New York grand slam for 34-åringen siden 2006.

– Det er veldig frustrerende. Smerten har vært konstant i flere uker. Man bare kjenner det når man ikke klarer å treffe slik man bør, sier Djokovic, som ble buet da han ga seg.

