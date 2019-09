Fernando Llorente går fra Premier League til Serie A

sport

Etter to sesonger i Tottenham gikk spanjolens kontrakt med London-klubben ut etter sist sesong. Mandag bekrefter Napoli at de har hentet spissen.

Lengden på den nye kontrakten er ikke kjent, men flere italienske medier skriver at det dreier seg om en lengde på to år.

I løpet av to år i Tottenham fikk han med seg 36 Premier League-kamper og var stort sett reserve for Harry Kane. Det resulterte i kun to mål.

Derimot ble det elleve mål i forskjellige cuper, inkludert viktige mål mot Manchester City og Borussia Dortmund på veien til mesterligafinalen.

34-åringen har også tidligere spilt i Serie A. Fra 2013 til 2015 var han i Juventus og spilte en nøkkelrolle da Torino-klubben vant seriemesterskapet i 2015 og tok seg til mesterligafinale.

Han har også spilt i Athletic Bilbao (2005-2013), Sevilla (2015-16) og Swansea (2016-2017).

