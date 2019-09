Regjerende OL- og verdensmester sier nei til Doha-VM

sport

Van Niekerk er tilbake i trening etter at han skadet seg under veldedighetskamp i rugby i oktober 2017, men VM i Doha i Qatar kommer for tidlig for ham.

Van Niekerk har ikke konkurrert internasjonalt etter rugbyskaden for nesten to år siden.

27-åringen ble olympisk mester på 400 meter i Rio de Janeiro i 2016 og verdensmester på distansen både i Beijing-VM 2015 og London-VM 2017. I VM i London tok han også sølv på 200 meter.

Van Niekerk ble tatt ut i Sør-Afrikas VM-tropp, men stiller ikke.

– Jeg må ta hensyn til kroppen min og høre på hva den sier. Jeg velger å skynde meg langsomt, og OL i Tokyo er det neste store målet, sier Wayde van Niekerk.

