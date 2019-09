Tidligere skiskytter Halvard Hanevold er død: – Vi har mistet en stor stjerne

sport

Avisen Budstikka skriver at Hanevold døde i sin bolig i Asker tirsdag morgen.

– Vi har mistet en stor stjerne, det er det ingen tvil om, sier president i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten til NTB om Hanevolds død.

Han forteller at skiskytterfamilien er i sorg etter at de fikk nyheten og at de tenker på Hanevolds nærmeste, familie, venner og pårørende.

– Halvard var en lenge en aktiv og godt likt skiskytter. Han har gitt mye til norsk og internasjonal skiskyting. Det er et dypt savn. Han var jo ekspertkommentator på TV, så han var jo aktiv for skiskytterfamilien også etter at han la opp, sier Horten videre.

– Han gjorde en veldig god figur også utenfor arenaen, han var positiv og omgjengelig og framsnakket norsk og internasjonal skiskyting.

En av de mest meriterte

Hanevold jobbet de siste årene som ekspertkommentator i NRK sammen med Ola Lunde. Nyheten om Hanevolds bortgang kom som et sjokk på Lunde.

– Det er jo ikke mange dager siden jeg så han på TV, at han kommenterte og ble intervjuet og så frisk og rask ut der. Det er rett og slett fryktelig. Det er så ufattelig tragisk, sier en preget Ola Lunde til NRK.

Hanevold ble en av de mest meriterte skiskyttere i landet og vant blant annet seks OL-medaljer, tre av disse var gull.

– Som utøver er han den mest dedikerte jeg har sett. Han hadde ikke noe fysisk talent, men det er ingen som har jobbet bedre enn han, og det er nok derfor han ble olympisk mester også, sier Lunde til Dagbladet.

Hanevold ble en av de mest kjente og meriterte skiskyttere, etter at han startet med skiskyting som 15-åring. Han kom med på landslaget i 1992 og vant i alt 22 internasjonale medaljer før han la opp i 2010.

Bare Ole Einar Bjørndalen har flere medaljer, ifølge Wikipedia.

Av medaljene kom seks fra OL, tre av disse var gull. I Nagano i 1998 vant han 20 kilometeren. I tillegg har han stafettgull i stafett fra 2002 og 2010. Han tok også fem VM-gull, sju sølv og fire bronser før han la opp som skiskytter i 2010.

Halvard Hanevold etterlater seg kone og to barn.

