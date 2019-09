UEFA-rapport viser økte forskjeller i Fotball-Europa

sport

Det kommer fram i en rapport som revisjonsfirmaet Deloitte har utarbeidet på oppdrag fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA), ifølge nyhetsbyrået AP.

Det er liten tvil om at de fem store ligaene i Europa – England, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike – blir stadig mektigere. Det gjelder både når det kommer til penger og tilgang på talenter.

Andelen av de totale klubbinntektene som tilfaller de fem mest populære ligaene, har økt med seks prosentpoeng fra 68 prosent for ti år siden. I alt er det snakk om inntekter på 196 milliarder kroner, ifølge rapporten som AP har fått tilgang til.

Anspent stemning

Avsløringen kan sette ytterligere fart på den opphetede debatten om hvordan europacupene Champions League og Europa League skal se ut i framtiden.

I forrige måned måtte UEFA avlyse et planlagt møte der tema var omstrukturering av mesterligaen fra 2024. Klubbene i Europas klubbforening (ECA) var kalt inn til møtet som skulle vært holdt i Sveits 11. september.

UEFA har foreslått å gjøre den gjeveste europacupen til en mer lukket turnering, der hele 24 av de 32 deltakende lagene automatisk får delta i turneringen også i den etterfølgende sesongen.

Det er videre lagt opp til at mesterne fra Europas 55 nasjonale ligaer skal kjempe om kun fire plassere, noe som vil gjøre det mye vanskeligere for eksempelvis et norsk lag å ta seg inn i turneringen.

Forslaget har møtt massiv kritikk fra en rekke mindre fotballand. Derfor bestemte UEFA-president Aleksander Ceferin at tiden ikke er inne for å drøfte det ennå.

Håver inn brorparten

Av andre funn i rapporten kan det nevnes at 47 klubber står for 60 prosent av inntektene som genereres av de 720 klubbene (fra 55 land) som Deloitte har sett nærmere på.

Det pekes også på at attraktive TV-kamper i topp fem-ligaene har ført til at tilskuertallene i det 45 lavest rangerte ligaene har falt det siste tiåret.

Av TV-inntektene fra kamper som vises utenlands, i alt 24 milliarder kroner, går hele 97 prosent tilbake til klubber i de nevnte fem toppligaene.

