Normann: – Vil gjøre alt jeg kan for å få en viktig rolle

– Det var et stort øyeblikk for meg, og utrolig artig at det ble seier også. Jeg var ikke nervøs, og tenkte bare på å gjøre jobben og bidra til at vi vant, sier han til NTB.

Av spillerne som ikke startet var han den eneste som manglet under treningen på Ullevaal stadion fredag. Årsaken var en smell han fikk mot Malta, men det var bare en forholdsregel at han hvilte.

– Jeg fikk et kne i skinka etter fem-seks minutter på banen, så jeg tok det med ro i dag for å kunne være med for fullt igjen i morgen, forsikret han.

De 11 andre som startet på benken gjennomførte en økt på Ullevaal, mens stopperparet Håvard Nordtveit og Even Hovland syklet og tøyde. Som vanlig var det bare restitusjonstrening for dem som startet.

Uvant, men artig

Normann kom inn for lagkaptein Stefan Johansen torsdag.

– Litt uvant var det å være på kant, men det var veldig artig likevel, sa han.

Lars Lagerbäck sa etterpå at han var glad for at Normann fikk unnagjort debuten. Det hørtes ut som 23-åringen er i hans videre planer.

– Det håper jeg at jeg er. Jeg skal gjøre alt i min makt for å få en viktig rolle i troppen og laget, sier Normann.

Trives i Rostov

Svolvær-gutten har spilt seg inn i landslagsdiskusjonen gjennom sterkt spill for Rostov i russisk eliteserie. Han stortrives med tilværelsen der.

– Den er kjempefin. Livet smiler der borte. Det er en fin hverdag, varmt og godt, og vi vinner kamper. Vi deler 1.-plassen på tabellen med Krasnodar og Zenit, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Det er mange gode fotballspillere og lag der, og vi må være på tå hev for å holde oss oppe.

Først vil han bidra i Norges forsøk på å henge med i kampen om EM-billett. Da kreves poeng borte mot Sverige søndag, og helst seier.

– Som fotballspiller er det sånne kamper man har lyst til å oppleve. Det skal ikke stå på motivasjonen. Alle er ordentlig skjerpet og klare, og derfor har jeg virkelig troen på at det kan gå. Vi skal gi alt vi har, sier han.

