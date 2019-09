Srour bekrefter positiv B-prøve

sport

Bokseren fortalte på en pressekonferanse forrige uke at han har testet positivt for doping. Fredag opplyser han selv at også B-prøven er positiv.

– Jeg kan ikke begripe hvordan dette er mulig? Det skal ikke være mulig å teste positivt på et stoff jeg ikke har tatt. Et preparat som må sprøytes inn i kroppen. Et preparat som ikke kommer inn ved et uhell eller en misforståelse, skriver han på Facebook.

Det var VG som omtalte saken først.

Srour har vunnet NM-gull tre år på rad og har vunnet samtlige av sine fire proffkamper. Han er helt tydelig på at han er uskyldig og at han skal fortsette kampen for å renvaske seg.

– Jeg har ikke noe annet valg enn å fortsette kampen mot Goliat, og kjempe for rettferdighet, skriver bokseren.

Han mener årsaken til den positive prøven enten skyldes sabotasje eller en feil med metodene som brukes.

På forrige ukes pressekonferanse var Srour preget. Han brukte flere ganger anledningen til å kritisere Antidoping Norge.

Han hevdet helt bastant at han aldri har tatt syntetisk EPO. Han leverte den positive A-prøven 5. juli, et tidspunkt der han etter eget utsagn hadde ferie og nettopp hadde vært på festival.

Ifølge VG er Srour også anklaget for brudd på meldeplikten.

