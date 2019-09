Målfest uten Hegerberg-nettsus

sport

Den norske stjernespissen spilte hele hjemmekampen for Lyon, og hun slo målgivende pasninger til Eugenie Le Sommers 4-0-mål og Isobel Christiansens 6-0-scoring.

Tidligere i sesongen har Hegerberg scoret fem mål på to kamper i ligaen. Hun scoret dessuten hattrick i mesterligaåpningen mot russiske Rjazan i midtuken. 24-åringen er nummer to på toppscorerlista i fransk fotball bak Paris Saint-Germain-spiller Kadidiatou Diani (6).

Søndag var det Dzsenifer Marozsán som åpnet Lyons målfest. Hun gjorde også 3-0-målet før pause etter at Le Sommer hadde doblet til 2-0.

Etter pause scoret Le Sommer, Griedge Mbock Bathy og Christiansen.

Lyon topper fransk 1. divisjon med ni poeng og 17 plussmål etter tre serierunder.

Toer PSG har like mange poeng og 16 plussmål etter søndagens 4-0-seier over Dijon. Karina Sævik spilte 65 minutter for den franske hovedstadsklubben.

