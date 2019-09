Haaland etter eventyrkvelden: – Hadde vært gøy å være det nye Ajax

sport

Den norske spisskometens hattrick var av det historiske slaget. Kun to spillere har scoret hattrick i mesterligaen i yngre alder – Manchester Uniteds Wayne Rooney og den spanske spissprofilen Raul. De var begge 18 år, ifølge Opta.

Ikke rart tremålsscoreren smilte fra øre til øre etter oppvisningen.

– Jeg føler meg veldig bra, sa Haaland til Viasats reporter etter kampslutt.

Deretter rettet han blikket framover mot nye oppgaver, men ville ikke umiddelbart se mot det kommende mesterligamøtet med Liverpool.

– La oss først og fremst fokusere på den neste kampen mot LASK i ligaen, og så må vi så smått tenke på Liverpool, sa rogalendingen, før han satte ord på lagets muligheter videre i turneringen.

– Alt er mulig. Du så Ajax forrige sesong, og det hadde vært gøy å bli det nye Ajax, men vi vet det er mange gode lag i gruppen. Det blir hardt, men alt er mulig.

Drømmestart

Tirsdagens storseier gir Salzburg en «flying start» i mesterligagruppen der også Napoli og Liverpool er med. Det kommer med andre ord betydelig tøffere motstand for Haaland & co. utover sesongen.

For Sander Berges Genk så det blytungt ut nesten før gruppespillet var i gang.

For publikum hadde knapt funnet plassene sine da Salzburg gikk rett i angrep og brøt gjennom Genk-forsvaret midt i banen. Japanske Takumi Minamino dro seg forbi en litt passiv Berge og lurte ballen gjennom til Haaland. Alene med keeper var måltyven iskald.

Haaland fortsatte etter en drøy halvtime. En strålende kontring endte med at rogalendingen kom alene med Genk-keeper Gaëtan Coucke. Avslutningen som fulgte var både klinisk og iskald. Haaland sendte ballen hardt inn via stolpen.

Kvelden skulle bli enda mørkere for hans landslagskamerat Berge. Rett etter 0–2 kom 0–3. Hwang Hee-chan banket inn mål nummer tre for hjemmelaget.

Underholdning

Genk reduserte ved Jhon Lucumi etter 39 minutter, men fem minutter senere var Haaland på farten igjen og økte Salzburgs ledelse til 4–1. Salzburg kjørte kontra etter en feilpasning fra Berge, og Maximilian Wöber var heldig som fikk tråklet ballen videre til Hwang. Inne foran mål lurte Haaland og satte pasningen fra sørkoreaneren i mål.

Som om ikke det var nok: Rett før pause satte ungarske Dominik Szoboszlai inn 5–1 for Salzburg.

Over i annen omgang var ikke Salzburg-dominansen fullt så stor. Mbwana Samatta reduserte for Genk, men det skulle vise seg å bli et trøstemål.

Halvveis i omgangen var Haaland sterkt involvert i spillet som første til at Andreas Ulmer også tegnet seg på scoringslisten for hjemmelaget.

I tillegg til åtte scoringer fikk publikum også servert litt VAR-dramatikk denne tirsdagskvelden. Ti minutter før slutt fikk Samatta se det røde kortet for en stempling, men dommer Felix Zwayer valgte å gjøre det om til gult kort etter å ha sett situasjonen på nytt på video.

Vanvittig scoringssnitt

Kanonstarten på sesongen fortsetter utvilsomt for Erling Braut Haaland. Elleve ligamål på de sju første kampene er fasiten så langt i den østerrikske toppdivisjonen. Det er fire flere enn nærmeste konkurrent.

Legg på hattrick i de to kampene han har spilt i cup og mesterliga, så er fasiten ufattelige 17 mål på ni kamper for gutten fra Jæren.

– Jeg har fått muligheten, og jeg har levert. Og dette er bare starten. Det blir en spennende høst, sa Haaland nylig til NTB om mesterligaeventyret han sto foran.

19-åringen virket ikke å være det minste preget av stundens alvor på hjemmebane tirsdag. Nå er han toppscorer i selveste Champions League.

