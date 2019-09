Haaland herjer med Genk i mesterligaen – scoret hattrick før pause

sport

Den norske spisskometen har hamret inn mål for Salzburg den siste tiden og fornektet seg heller ikke i mesterligaåpningen på hjemmebane.

Publikum hadde knapt funnet plassene sine da Salzburg brøt gjennom Genk-forsvaret midt i banen. Japanske Takumi Minamino dro seg forbi en litt passiv Sander Berge og lurte ballen gjennom til Haaland. Alene med keeper var måltyven iskald.

Haaland fortsatte etter en drøy halvtime. En strålende kontring endte med at rogalendingen kom alene med Genk-keeper Gaëtan Coucke. Avslutningen som fulgte var både klinisk og iskald. Haaland sendte ballen hardt inn via stolpen.

For Sander Berge og Genk ble møtet med mesterligaen et mareritt. Rett etter 0-2 kom nemlig 0-3. Sørkoreanske Hwang Hee-chan banket inn mål nummer tre for hjemmelaget.

Genk reduserte ved Jhon Lucumi etter 39 minutter, men fem minutter senere var Haaland på farten igjen og økte Salzburgs ledelse til 4-1. Rett før pause satte ungarske Dominik Szoboszlai inn 5-1 for Salzburg.

Kanonstarten på sesongen fortsetter for Erling Braut Haaland. Elleve ligamål på de sju første kampene er fasiten så langt i den østerrikske toppdivisjonen. Det er fire flere enn nærmeste konkurrent.

– Jeg har fått muligheten, og jeg har levert. Og dette er bare starten. Det blir en spennende høst, sa Haaland nylig til NTB om mesterligaeventyret han sto foran.

19-åringen virket ikke å være det minste preget av stundens alvor på hjemmebane tirsdag.

(©NTB)