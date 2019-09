Kristiansen med comeback-scoring da Stavanger banket Storhamar

sport

Dermed er Stavanger ubeseiret etter tre kamper, og siddisene har tydelig vist at de blir et lag å regne med utover i sesongen.

Kristiansen, som vant fire NM-titler på fire år med Stavanger fra 2014 til 2017, spilte sin første kamp etter returen fra Sparta. Han fikk æren av å punktere kampen etter pent overtallsspill i siste periode.

– Det var deilig. Vi hadde mange sjanser i overtall i dag, og et sinnssykt spill bak flere av dem. Vi øvde på det trekket (foran målet) i dag tidlig, så det var kult at det fungerte, sa Kristiansen til TV 2.

Stavangers «hjemvendte sønn» feiret målet ved å hoppe opp og dunke brystkassa i vantet, og det tok helt av blant hjemmefansen.

– Jeg har mye følelser når jeg spiller, og der satt den. Det var bedre enn sex, gliste Kristiansen.

Pangstart for gjestene

Det var riktig nok gjestene som åpnet best i Oilers' storstue. Kun 4.57 var spilt da Phillip Marinaccio sendte pucken i buret etter et innøvd trekk fra dropp i offensiv sone. Målet kom i overtall.

Stavanger brukte under to minutter på å utligne. David Morley plukket opp en feilpasning fra Andreas Øksnes og hamret pucken i mål.

Ytterligere seks minutter senere var hjemmelaget i ledelsen. Storhamar ble satt under kraftig press av et aggressivt Stavanger lag, og det endte med at Patrick Ulriksen dro seg inn fra kanten og banket inn 2-1.

– Jeg synes vi slurver litt. Det er litt uvant for oss med så liten bane. Men jeg vet at vi har mer å gå på, sa Storhamars 17-åring Patrick Elvsveen.

Overkjøring

Stavanger fortsatte å kjøre på offensivt i annen periode, men Storhamar ble reddet av en god Luka Gracnar i målet. Og nettkjenningen skulle komme motsatt vei og skape ny spenning. Marinaccio gjorde sitt andre mål for kvelden etter 34 minutter.

Samtidig brukte ikke Stavanger lang tid på å ta ledelsen igjen. Storhamar ble fullstendig utspilt, og Nolan Zajac kunne sette inn 3-2 i tilnærmet åpent mål.

I tredje periode skulle det bli nettsus også for Kristiansen. Den røffe løperens mål etter 47.44 ble kveldens siste.

Stavanger «vant» for øvrig skuddstatistikken 49-24. Det sier sitt om kampbildet i tirsdagens toppoppgjør.

