Seieren glapp da Ronaldo var tilbake i Madrid

sport

Portugiseren feiret utallige triumfer med Real Madrid, ikke minst i mesterligaen, men Champions League-suksessen har latt vente på seg etter overgangen til italiensk fotballs «gamle dame». Onsdag var laget på vei mot en knallsterk borteseier, men Diego Simeones lag reiste seg og hentet inn to mål mot slutten.

Juan Cuadrado og Blaise Matuidi scoret målene som ga Juventus 2-0-ledelse, begge i 2. omgang. Stefan Savic skapte ny spenning med sin redusering etter et frispark, og hjemmelagets jakt på utligning ble kronet med suksess da innbytter Héctor Herrera nikket inn Kieran Trippiers hjørnespark rett før slutt.

Ronaldo var nær et vinnermål på overtid, men hans skudd gikk rett utenfor.

– Vi spilte bra, men vi har en bitter smak i munnen, for vi hadde kampen i vår hule hånd. Vi trenger å være mer oppmerksomme på defensiv dødball, og vi kommer til å jobbe med det, sa Juventus-trener Maurizio Sarri.

Herrera og Vitolo ble kastet innpå av Simeone som offensive bytter det siste kvarteret, og det betalte seg.

Utfordret halve laget

Atlético Madrid var nærmest scoring i en relativt sjansefattig første omgang, særlig de gangene det portugisiske stjerneskuddet João Felix (19) viste seg fram. I det 10. minutt ble han spilt fram av Diego Costa, utfordret halve motstanderlaget og sendte i vei et skudd som keeper Wojciech Szczesny med nød og neppe slo til corner.

José Maria Giménez var også nær scoring med en nikk som gikk over, mens gjestenes beste forsøk før pause var et langskudd fra Miralem Pjanic som endret retning og gikk rett over mål.

I 2. omgang endret kampen karakter da Juventus bestemte seg for å sette full fart på en kontringsmulighet. Kaptein Leonardo Bonucci vant ballen fra Diego Costa og slo en langpasning som fant Gonzalo Higuaín. Han befordret den videre til Cuadrado, som dro seg innover i feltet og sendte en venstrekanon i motsatt kryss.

Doblet ledelsen

Giménez var nær utligning etter en snau time da han nikket over fra kort hold etter forarbeid av Kieran Trippier og innlegg fra Koke, men i det 65. minutt ble det i stedet 2-0 til gjestene, og da var Ronaldo involvert. Han dro opp et angrep på venstresiden og serverte venstrebacken Alex Sandro. Hans innlegg ble nikket i mål av Matuidi.

Savic ga hjemmefansen håp med sin redusering. Kokes frispark ble stusset av Giménez, og montenegrineren scoret fra kloss hold. Det var fortsatt 20 minutter pluss tilleggstid igjen. Juventus holdt nesten ut, men måtte nøye seg med ett poeng i bagasjen hjem til Torino.

Dermed er Lokomotiv Moskva overraskende lederlag i gruppe D etter sin 2-1-seier borte mot Leverkusen. Grzegorz Krychowiak og Dmitrij Barinov scoret for den russiske klubben.

(©NTB)