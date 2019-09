Ødegaard hylles av keeperveteran: – Han er den nummer 10 vi savnet

sport

Den kommer fra klubbens keeperveteran Miguel Angel Moya (35). Han sier dette til avisen El Diario Vasco:

– Han er spilleren vi trengte etter Xabier Prieto (la opp i fjor) og Sergio Canales (nå i Betis). Vi er ikke overrasket over hva Ødegaard har gjort. Vi i garderoben visste hva slags spiller han er, sier Moya.

Målvakten kom til Real Sociedad fra Atlético Madrid i fjor sommer.

– Ødegaard jobber hardt og er et meget godt eksempel for andre spillere. I tillegg til det han gjør i angrep, er Ødegaard opptatt av forsvare seg, sier Moya.

Real Sociedad står med sju poeng på fire kamper i La Liga. Ødegaard har scoret to mål og allerede fått et stort navn i San Sebastian.

Real Sociedad skal nå spille tre ligakamper på åtte dager. Den første går borte mot Espanyol søndag. Så venter Alaves (hjemme torsdag neste uke) og Sevilla (borte søndag neste uke).

Ødegaard er leid ut fra Real Madrid for to sesonger, men en opsjon gjør at han kan hentes hjem til Madrid til sommeren neste år.

