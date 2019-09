Iran slipper kvinner inn på VM-kvalifiseringskamp

sport

– Alle nødvendige forberedelser er gjort slik at kvinner, inntil videre bare på landskamper, kan komme inn på fotballarenaene, skriver Soltanifar i en uttalelse torsdag.

Forbudet mot kvinnelige tilskuere på fotballkamper har havnet høyt på dagsorden etter at den kvinnelige iranske fotballtilhengeren Sahar Khodayari (29) satte fyr på seg selv utenfor en rettsbygning og døde for to uker siden.

Det gjorde hun etter å ha fått beskjed om at hun ville bli sendt i fengsel i et halvt år for å ha prøvd å snike seg inn på en fotballarena i Teheran forkledd som mann.

FIFA-topp Gianni Infantino varslet kort tid etter at det internasjonale fotballforbundet ville sende en delegasjon til Iran for å sørge for at kvinnene får slippe inn på landets fotballarenaer.

Egne tribuner og toaletter

Inntil videre gjelder åpningen kun for landskamper. På nasjonalarenaen i Teheran, der Irans fotballherrer åpner VM-kvalifiseringen mot Kambodsja 10. oktober, er det opprettet egne innganger, tribuner og toaletter for kvinner.

Det vil også være ekstra politi til stede under kampene for å sørge for at kvinnene kan forlate arenaen, som tar 78.000 tilskuere, på en trygg måte.

Iran har bannlyst kvinnelige tilskuere fra fotballarenaer siden 1981. Den offisielle begrunnelsen er at kvinner må beskyttes mot den maskuline atmosfæren på arenaene og mot synet av utilstrekkelig tildekkede menn.

President Hassan Rouhani er angivelig positiv til å fjerne hele forbudet, men Irans øverste, åndelige ledelse er ikke av samme oppfatning.

FIFA blir hørt

Infantino kom også med en pressemelding torsdag der han ytterligere understreker FIFAs synspunkt i saken.

– Vårt standpunkt er fast og klart. Kvinner må slippes inn på fotballstadioner i Iran, skriver Infantino og legger til:

– Jeg håper at Irans fotballforbund og iranske myndigheter har lyttet til våre gjentatte anmodninger om ta tak i denne uakseptable situasjonen. Vi forstår at det er steg og prosesser som må igangsettes før dette kan gjøres på en ordentlig og trygg måte, men nå er tiden inne for endring. FIFA forventer positive endringer fra og med Irans neste hjemmekamp i oktober.

