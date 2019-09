Lett Russland-seier for Ruud

sport

Ruud fikk en ganske snill vei videre mot italieneren på 114.-plassen på ATP-rankingen. Det var udramatisk på innendørsbanen i Russland.

Ruud brukte 35 minutter på å ta det første settet 6-3. Så startet han det andre med å bryte Carusos serve. Dermed ble tendensen i kampen ytterligere spisset i norsk favør, men Caruso slo tilbake med et servebrudd.

Ruud var den klart beste etter hvert og styrte inn til 6-4.

Seieren gjør at Ruud er to kamper unna en finaleplass. Fredag venter en knalltøff motstander for nordmannen. Da skal han bryne seg på kroatiske Borna Coric. Han er rangert som nummer 15 i verden.

Vinneren av turneringen får vel 1,9 millioner kroner i premie.

I første runde vant Ruud 2-1 i sett mot Alexander Bublik (Kasakhstan). Der tapte nordmannen første sett i et tiebreak.

Denne sesongen står Ruud nå med 19 seirer og 13 tap i singlekamper ATP-turneringer.

(©NTB)