Solbakken refser FCK-stjerner etter tap: – Nesten uprofesjonelt

Solbakken var svært misfornøyd med prestasjonene i helgens nederlag mot Hobro, og spesielt kritisk er han til spillere som Viktor Fischer og Rasmus Falk.

– Det var en elendig prestasjon, og særlig av de etablerte spillerne. Måten noen av dem gikk til kampen var på grensen til det uprofesjonelle, sier han før europaligakampen mot sveitsiske Lugano.

Før 1-2-tapet i Hobro ble det 0-1 borte for AaB i superligaen og før det tap også for Riga i siste kvalifiseringsrunde til europaligaen. Solbakken mener at situasjonen ikke er så mørk som tre strake tap tyder på.

– I mine øyne var ikke kampen i Riga et tap, det var en sammenlagtseier. Mot AaB leverte vi en OK gjennomført kamp, men Hobro-kampen var en katastrofe. Mange av mine spillere var langt fra det akseptable, sier Solbakken og peker på Fischer og Falk.

– De må prestere bedre over tid og prege laget mer enn de har gjort. Det vet de også godt selv. Jeg tror ikke de vil protestere mot mine ord. Så mye press må de tåle.

– Alle vet hva Viktor kan. Han har hatt problemer med å ta de siste skritt etter en langvarig skade, men det er ikke lenger en unnskyldning. Han har trent godt over tid og er i god forfatning.

Både Fischer og Falk godtar kritikken og sier at de vet de må prestere bedre.

– Jeg gjør mitt beste, men jeg går og venter på at det skal falle halt på plass, sier Fischer.

– Jeg begynner å nærme meg nivået mitt, men fortsatt mangler det siste lille, sier Falk.

Solbakken sier at man har snakket ut internt etter Hobro-kampen og at han stoler på at spillerne kan slå Lugano i Parken.

– Det som har skjedd er bak oss. Jeg tror vi kommer til å slå hardt tilbake, sier han.

Lugano har også sine problemer. Laget har tapt sine fire siste kamper i sveitsisk eliteserie og er nest sist på tabellen.

