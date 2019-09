sport

Hanevold etterlater seg kone og to barn. Kirken på Hanevolds hjemsted var helt fylt opp. Bisettelsen fant sted på en flott og solrik høstdag.

– Halvard var alltid i godt humør og hadde alltid et smil på lur, sier Bjørndalen til NTB.

En rekke norske idrettsutøvere og -ledere deltok, blant disse Bjørndalen. Han og Hanevold camperte som lagkamerater i mange sesonger. De vant også flere internasjonale gull sammen på stafetter.

– Det var en minneverdig begravelse, slik han fortjente. Alt det flotte kom fram, sier Bjørndalen til NTB.

Han og andre fra skiskytterfamilien var med på å bære kisten ut av kirken. Bisettelsen ble åpnet til tonene av Edvard Griegs «Morgenstemning». Dette var Hanevolds favoritt å høre på før han startet i OL-konkurranser.

Minneord

Toppidrettssjef Tore Øvrebø var en av flere som holdt minneord. Forrettende prest var Dag Håland.

Hanevold døde helt uten forvarsel 3. september. Han ble 49 år.

– Jeg kjente ham gjennom så mange år, og det har vært helt fantastisk. Vi har konkurrert og forberedt oss optimalt sammen. Han var til å stole på og en person som alltid stilte opp, sier Bjørndalen.

På minnesidene til begravelsesbyrået Jølstad er det en lang rekke hilsener:

«Noen dødsfall går mer innpå en enn andre … En person jeg aldri kjente, men Halvard var «allemannseie» … Varme tanker til familien … Hvil i fred …», lyder én av dem.

Tre borte

Hanevold ble OL-mester tre ganger og sikret seg fem VM-titler i en lang karriere. Etter at han sluttet som skiskytter ble han hentet inn som ekspertkommentator i NRK. Hanevold var en kunnskapsrik og vel ansett medarbeider.

I løpet av vel et år har tre norske skipersonligheter gått bort i ung alder. Vibeke Skofterud døde i en ulykke med en vannscooter i fjor. Hun ble bare 39 år.

30-årige Ida Eide fikk hjertestopp under et mosjonsløp for vel et år siden. Eide var i flere sesonger aktiv langrennsløper. Hun var del av satsingslaget Hilde Gjermundshaug Pedersen startet i 2008.

Fram til 2010 gikk hun mange renn i skandinavisk cup og NM for Øystre Slidre IL. Eide var søster til landslagsløper Mari Eide.

(©NTB)