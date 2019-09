Målløst da Brann gikk glipp av to viktige poeng

sport

Med 0-0 hjemme mot Haugesund misbrukte Brann sjansen til å ta viktige tre poeng i kampen om medalje. Nå venter en tøffe rekke med kamper når de neste helg reiser til Trondheim for å møte Rosenborg og får besøk av Molde i runden etter. Deretter venter en vrien kamp mot et desperat Sarspborg 08.

Brann hadde ballen mest, men klarte aldri å skape de helt store mulighetene. Et skudd fra Berisha på keeper og en heading fra Christian Eggen Rismark like utenfor var beholdningen.

– Det er et Brann-lag som sliter. Jeg tror ikke jeg lyver når jeg sier det. Enkeltspillere har vært på et høyere nivå tidligere. De brekker inn litt yngre spillere og det kunne vi utnyttet på en bedre måte enn vi gjorde, sa Haugesunds trener Jostein Grindhaug etter kampen.

– Som forsvarer så vil man holde nullen, men vi vil vinne også. Så det var synd, men det var bra og stabilt defensivt. Vi bygger, sa FKHs Douglas Bergquist til Eurosport.no etter kampen.

– 1.omgangen er bra, vi skaper flere sjanser og spiller bedre enn vi har gjort på lenge. Vi vet at vi kommer til å bli slitne. Vi skulle nok hatt et mål før pause. Men det ble som det ble og vi fortjente kanskje ikke mer enn ett poeng, sa Lars Arne Nilsen.

Reddet av Kristiansen

Etter 68 minutters spill skapte Haugesund sin største mulighet i kampen da Sondre Tronstad plutselig ble spilt alene med keeper. En hurtig Ruben Kristiansen klarte på mesterlig vis å hindre gjestenes indreløper med en strålende blokkering.

Før resten av lagene skal i aksjon ligger Brann fortsatt på femteplass med 33 poeng, mens Haugesund er oppe på 27 poeng og en åttendeplass med bedre målforskjell enn Vålerenga.

Haugesund skal i sin neste kamp møte Kristiansund borte før Rosenborg kommer på besøk runden etter. Før et venter Mjøndalen i cupen i midtuka.

Heading like utenfor

Ingen av lagene klarte å ta tak i kampen fra starten av, og selv om Brann hadde ballen mest skapte de ikke de største sjansene i åpningen.

Etter tolv minutter fikk midtstopper Christian Eggen Rismark gå opp og heade en godt slått corner fra Ruben Yttergård Jenssen. Fra drøye frem meter snek headingen seg like utenfor.

– Jeg synes vi er bedre enn de i første omgang, har et par sjanser som vi kanskje burde ha satt. I andre omgang så er det litt fram og tilbake, men for oss så er det hvert fall et hakk bedre enn Kristiansund. Så vi kan ta med oss det, sa Veton Berisha etter kampen.

