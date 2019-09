Manchester City historiske med fem mål på 17 minutter da de kjørte over stakkars Watford

sport

Ifølge statistikktjenesten Opta har ingen lag tidligere klart å score fem mål på 17 minutter, som City klarte mot Watford lørdag:

* Etter bare 52 sekunder dukket David Silva opp på fem meter, etter et innlegg fra Kevin De Bruyne. Kapteinen hamret kontant inn 1-0. Scoringen var den kjappeste denne sesongen.

* Like etter at Gerard Deulofeu bommet på en enorm sjanse alene med Ederson, fikk City straffe. Riyad Mahrez ble felt og Sergio Agüero var sikker fra straffemerket. Det var hans 100. nettkjenning i Premier League på hjemmebane. Det er bare to spillere som har klart det samme - Wayne Rooney og Thierry Henry. Agüero er også den første i historien til å score i samtlige av de seks første kampene i løpet av en sesong. Da var det spilt fem minutter.

Uheldig Cleverley

* Sju minutter senere lå sannelig ballen i nettet igjen. Mahrez banket til fra 17 meter på et frispark. Ballen gikk via Tom Cleverley og i mål.

* Watford hadde så vidt tatt avspark da Bernardo Silva headet inn 4-0 etter en corner.

* Bare to minutter senere var nesten dusinet halvfullt da Nicolás Otamendi skled inn 5-0 etter et kjapt frispark. Da sto det 17:03 på kampuret. De fem målene City scoret er ett flere enn Watford har scoret hele sesongen.

– Vi spilte utrolig de første 18 minuttene, sa Bernardo Silva etter kampen.

5-0 sto seg også til pause.

Tre mål i 2. omgang

Den andre omgangen var bare tre minutter gammel da City scoret sitt sjette for dagen. David Silva spilte til Bernardo Silva som pirket inn sitt andre for dagen fra seks meter.

Samme mann scoret sitt tredje i oppgjøret etter timen spilt. De Bruyne slo hardt inn og fant portugiseren som ble kåret til årets spiller i City i fjor. Han fomlet litt, men klarte å krangle ballen i mål. Da var det spilt 62 minutter.

De Bruyne fikk æren av å komme på scoringslisten etter 84 minutter. Han dro seg inn i banen og hamret ballen i nettaket fra 17 meter. Han ble også den siste som scoret. Det endte 8-0. Det var Citys største i ligasammenheng

Tolv på rad mot Watford

Seieren var Citys tolvte på rad mot Watford. De har scoret elleville 45 mål på de tolv kampene. Likevel klarte de ikke å slå rekorden til Manchester United med størst mulig seier i Premier League. De slo Ipswich 9-0 i 1995. Andy Cole scoret fem mål i det oppgjøret.

Før Premier League var rekorden for største seier da West Bromwich slo Darwen 12-0 i 1892. Nottingham Forest tangerte den mot Leicester i 1909.

– 8-0 sier alt. Det var en strålende kamp, sa Bernardo Silva ifølge BBC.

0-8-tapet gjør at Watford, med deres nye trener Quique Sánchez Flores, som også var trener i klubben i 2015/2016-sesongen, kom seg hardt ned på jorda igjen etter sterke 2-2 hjemme mot Arsenal i debutkampen sist helg.

– Det er litt av et sjokk. Vi skuffet oss selv og fansen i dag, sa Watford-keeper Ben Foster til Sky Sports.

Alexander Tettey fikk bare 13 minutter før han ble byttet med skade da hans Norwich røk 0-2 borte mot Burnley. Nordmannen var kaptein og startet sin andre strake kamp, men satt seg ned etter Burnleys første scoring og klarte ikke å fortsette. Dermed fortsetter skademarerittet til 33-åringen, som har slitt med skader den siste tiden og som gikk glipp av hele sesongoppkjøringen på grunn av en leggskade.

Sheffield United slo til med sterke 2-0 mot Everton på Goodison Park.

