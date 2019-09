Racerkjører ute av kunstig koma etter dødsulykken i Belgia

sport

Det opplyser Correas familie i en uttalelse, ifølge Reuters og BBC.

Familien kaller det for «et stort skritt i riktig retning» at 20-åringen nå er koblet fra maskinen som har gitt hjelp til hjerte og lunger. Rafael Correa brakk begge beina og pådro seg ryggmargsskade i ulykken.

Etter at han ble overført til et sykehus i London fikk han diagnosen akutt lungesvikt, noe som ofte følger i høyhastighetsulykker.

– Den medisinske behandlingen skifter nå fra lungene til beina. Beina har ikke fått behandling etter den akutte hjelpen han fikk ulykkesdagen, sier familien som forteller at legene har kjempet et kappløp mot tiden for å kunne operere formel-2-førerens bein.

– Det er ikke mulig å utføre et slikt inngrep før lungene er sterke nok til å tåle en langvarig operasjon, heter det fra familien.

Correas tilstand beskrives fortsatt som «kritisk, men stabil».

Den franske Formel 2-føreren Anthoine Hubert døde i ulykken. Hendelsen skjede like etter start i forbindelse med Belgias Grand Prix. Ifølge BBC skal hastigheten ha vært 270 kilometer i timen.

