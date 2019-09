Márquez vant igjen og nærmer seg VM-tittelen

sport

Det gjorde 26-åringen på banen i Alcañiz, som er bare 16 mil fra hjemstedet hans. Med fem løp igjen å kjøre denne sesongen har han 98 poengs luke på toppen av sammendraget i MotoGP-klassen.

Andrea Dovizioso kjørte seg opp fra 10. beste startposisjon til 2.-plass og er nærmeste rival i tittelkampen. Likevel kan Márquez avgjøre det hele allerede i Thailands Grand Prix om to uker.

– Jeg hadde en god strategi. Jeg presset i begynnelsen, fikk en god luke og kontrollerte alt derfra, sa Márquez.

– Jeg er fornøyd med denne seieren. Det så kanskje lett ut, men vi jobbet veldig hardt for det. Jeg veltet under trening fredag, og jeg leter alltid etter mulighet til å bli bedre. Vi vet at Dovizioso aldri gir opp.

Márquez vant Aragons Grand Prix for fjerde år på rad. Han endte nesten fem sekunder foran Dovizioso, mens Jack Miller ble nummer tre.

I Moto2-klassen tok Jorge Navarro innpå VM-leder Álex Márquez (yngre bror av Marc) ved å bli nummer to bak Brad Binder. Márquez hadde beste startspor, men måtte nøye seg med 3.-plass. Luken mellom ham og Navarro er nå nede i 38 poeng.

I Moto3 vant Aron Canet, som nå er bare to poeng bak VM-leder Lorenzo Dalla Porta. Sistnevnte ble bare nummer 11 søndag.

