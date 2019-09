Mourinho ikke imponert av Manchester United etter nytt tap

sport

– Vi (Manchester United) var dårlige i fjor, men jeg ser ingen forbedringer denne sesongen, selv med tre nye spillere, sa Mourinho til Sky Sports etter at «de røde djevlene» gikk poengløse av banen i London søndag.

– Som lag. jeg liker det ikke. Jeg er ikke overrasket over resultatet, det var ingenting positivt, sa portugiseren som fikk sparken i klubben i fjor, og som overlot roret til Ole Gunnar Solskjær.

Solskjær har fått en tung start på sesongen, og kritikerne blir neppe færre etter 0-2-tapet mot West Ham. I en kamp der gjestene misbrukte flere store sjanser satte hjemmelagets Andrej Jarmolenko og Aaron Cresswell inn to av få West Ham-sjanser.

Dermed står Solskjær med to tap, to uavgjorte og to seirer seks kamper inn i sesongen. Går man lenger tilbake ser Solskjær-tallene enda mer dystre ut. Kun fire trepoengere har nordmannen skrapt sammen med United på de siste 15 kampene. Sju har endt med tap.

Et øyeblikks magi

Søndag startet United friskt og satte press på vertene fra start, men de store sjansene uteble på London Stadium. Den første halvtimen tilhørte bortelaget, men West Hams kjempet seg tilbake i kampen og sørget for at Solskjær så dypt bekymret ut da lagene gikk til pause.

Det sørget Jarmolenko for minuttet før pause. Da vartet hjemmelaget opp med et øyeblikks magi inne i United-boksen. Jarmolenko banket ballen bak Manchester United-keeper David de Gea etter at Mark Noble og Felipe Anderson hadde finspilt seg gjennom et noe passivt United-forsvar.

Da var lagets ellevte kamp på rad (i ulike turneringer) uten å holde nullen et faktum, ifølge statistikktjenesten Opta. Dette er klubbens lengste rekke siden 14 strake kamper i 2002.

Sjokkert United-legende

Juan Mata og Harry Maguire hadde begge enorme sjanser til å score, men det var ikke kvelden for duoen, eller noen av de andre United-spillerne for den saks skyld. I stedet viste hjemmelaget hva effektivitet er da de sju minutter før slutt fikk frispark like utenfor sekstenmeteren.

Aaron Cresswell tok fart og bøyde kula opp i krysset og fastsatte resultatet til 2-0.

– Jeg er sjokkert og trist over hvordan Manchester United framsto i dag. Det var mangel på alt. Mangel på karakter, mangel på kvalitet, ledere og ønske om å vinne, sa tidligere United-spiller Roy Keane.

– Det er en lang vei tilbake for United. Det er skremmende å se hvor langt ned de har kommet.

Mer skadetrøbbel

Den norske United-manageren fikk mer hodebry etter pause. Halvtimen før slutt hinket Marcus Rashford av banen med det som så ut som en strekkskade. Dermed ble en allerede lang skadeliste enda lengre. Og vondt ble til verre sju minutter før slutt da West Ham fikk frispark på utsiden av 16-meteren.

West Ham vant kampen 2-0, noe som hjemmelagets Mark Noble selvfølgelig var svært fornøyd med.

– Det er en god følelse i klubben nå. Det føles godt når man presterer som dette mot Manchester United. Dette var tre massive poeng for oss, sa Noble til Sky Sports.

Neste runde møtes Solskjærs United Arsenal på Old Trafford, mens West Ham tar turen for å møte nok en nordmann, Joshua King.

Poengdeling

Wolverhampton har fått en treng start på sesongen og sto uten seier på de fem første kampene. Sesongens første seier kom heller ikke borte mot Crystal Palace, men Diogo Jota sørget for 1-1 fem minutter inn i overtiden. Da hadde allerede Joe Ward skutt ballen via Wolverhampton-forsvarer Leander Dendoncker og i mål.

Neste runde må Wolverhampton fortsette å jakte på sesongens første trepoenger hjemme mot Watford, også det et lag i poengnød. Crystal Palace møter Norwich.

(©NTB)