Start ble ydmyket og tapte for første gang siden juni

Emil Sildnes, Jo Nymo Matland og Ruben Alegre scoret målene for HamKam. I tillegg gjorde Kasper Skaanes selvmål for Start. Dermed gikk Kristiansand-laget på sitt første nederlag siden 0-3-smellen hjemme mot Notodden 22. juni.

Sildnes kneet hjemmelaget i føringen etter 20 minutter. Matland scoret på et flott frispark sju minutter før pause. Alegre stanget inn 3-0 etter en drøy time. Et selvmål av Skaanes etter 78 minutter sørget for at det til slutt ble stygge sifre og 0-4-tap for Start.

Det var for øvrig opptøyer før søndagens kamp på Hamar. VG skriver at seks personer ble innbrakt i forbindelse med slåsskampen.

Sandefjord kollapset

Sandefjord fikk med seg ett poeng fra Oslo søndag. Det så riktignok lenge ut som Sandefjord skulle vinne. Stian Sortevik sendte overraskelseslaget i ledelsen etter 24 minutter, men mål av Lars Grorud og Håvard Storbæk snudde kampen før pause. Storbæk økte til 3-1 etter 71 minutter.

Da våknet KFUM. Jørgen Hammer reduserte etter 81 minutter, og to minutter senere satte Sortevik inn 3-3.

Dermed er laget fra Vestfold nummer to på tabellen, ett poeng foran Start. To lag rykker direkte opp, mens de fire neste spiller kvalifisering.

Ny Aalesund-seier

Serieleder Aalesund er på vei mot eliteseriespill. Søndag ble det 3-1-seier over Notodden, og Lars Bohinens menn leder nå divisjonen 13 poeng foran Sandefjord. Niklas Castro scoret to av målene for AaFK.

Nest-Sotra vant 2-1 over Skeid søndag. Dermed er de nummer seks på tabellen og har foreløpig grep om den siste kvalifiseringsplassen. Vant gjorde også Jerv. De slo tabelljumbo Tromsdalen 1-0 på hjemmebane.

Strømmen tok tre viktige poeng i kampen mot nedrykk da de slo Sogndal 1-0. Lasse Bransdal og Kjell Rune Sellin scoret målene.

Sandnes Ulf tok sin tredje strake seier da Raufoss ble slått 3-1 i Rogaland.

Det gjenstår seks runder i 1. divisjon.

