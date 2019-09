Ujevn Hovland klarte ikke å avansere

sport

Hovland startet sin finalerunde åtte slag under par og gjennomførte finalerunden to under par. Dermed fikk han 69-69-70-70 på de fire rundene og ti slag under par totalt.

Han fikk en birdie på hull to, men måtte tåle en bogey på det tredje hullet, et par-fem-hull. Han var derimot tilbake på en under par for dagen med en birdie på hull fire.

Han slo også til med birdie på hull seks og avanserte fra sin 9.-plass i feltet

En birdie på hull åtte sendte ham opp i minus 11 og til sjetteplassen i sammendraget. Den 22 år gamle nordmannen slo også til med dagens femte birdie på hull ni og klatret til delt femteplass.

På hull nummer ti måtte han derimot tåle en bogey og var tilbake på minus 11. Med en ny bogey på hull nummer elleve var han tilbake på plasseringen han hadde da startet finalerunden sin.

Til tross for at det hadde begynt å regne, som gjorde forholdene noe vanskelige, slo han til med en birdie på det 12. hullet, et hull der han hadde eagle på fredagens runde og bogey lørdag.

Med seks hull igjen å spille hadde han seks spillere foran seg på sammenlagtlisten og to slag fram til å avansere ytterligere.

Hovland hadde en ny mulighet for birdie på det 13. hullet, men ballen rullet så vidt forbi. Kommentatorene fryktet at hullene 14 og 15 ville bli vanskelige for den unge nordmannen. De fikk rett, for Hovland røk på en bogey på det 14. hullet og var tilbake på 10 slag under par.

På det neste hullet reddet han par og kunne gå til avslutningshullene med litt senkede skuldre, men avslutningen sto ikke helt i stil med åpningen av runden. Det ble fire strake par.

Hovland var foran turneringen ranket som nummer 101 i verden og vil klarere ytterligere.

Hovland har imponert stort etter at klarte å ta seg inn på PGA-touren. Turneringen i England var hans første som proff i Europa.

I lederballen gikk spanske John Rahm og engelskmannen Danny Willett. De startet finalerunden 15 under par. Hjemmehåpet Willett syntes å ha kontroll på nervene og dro litt ifra på resultattavla.

Hovland skal nå ha en ukes fri før han trolig drar tilbake til USA og spill på PGA-touren.

