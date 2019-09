Viking ydmyket Vålerenga, vant 4-0 i Oslo

sport

Vålerenga gikk på nok en smell i Eliteserien og står nå uten seier siden 5. juli. Denne gangen var det Viking som ga hovedstadslaget en på tygga. På eget gress så de gjestene fra Stavanger banke fire baller bak VIF-keeper Kristoffer Klaesson.

– Det er en utrolig tung dag. Det vi har gjort nå de to siste månedene har vært for dårlig. Det er ikke noe å legge skjul på det, og i dag topper det bare,, sier en skuffet VIF-trener Ronny Deila til Eurosport.

I første omgang var det Even Østensens to scoringer som skilte lagene. 26-åringen var en pest og en plage for VIF-forsvaret i den første omgangen. Allerede før publikum hadde rukket å gjøre setene varme stanget Østensen bortelaget i føringen.

26-åringen satte pannebrasken til på et godt innlegg fra Zymer Bytyqi.

Kvarteret senere satte han fart da Kristoffer Løkberg slo en perfekt bakromspasning fra midtstreken. Østensen var først på ballen og lobbet den over en utrusende Kristoffer Klaesson i VIF-målet.

2-0 sto seg til pause.

Straffebom

Hjemmelaget hadde de fleste sjansene i omgangen, men var kun nær en redusering da Bård Finne dro seg fri på venstresiden etter en halv time. Finnes skudd ble mesterlig reddet av gjestenes keeper Iven Austbø.

Vålerenga og Finne fikk en ypperlig mulighet til å få en drømmestart på annen omgang da dommeren pekte på straffemerket etter at Matthías Vilhjálmsson ble lagt i bakken. Da var omgangen fire minutter gammel.

Men Finnes forsøk fra straffemerket reddet Austbø, men returen gikk rett tilbake til VIF-spilleren. Men Viking-keeperen var lynraskt oppe og stoppet forsøk nummer to fra Finne, denne gangen med brystet.

– Du har en motstander som setter alt de har, og vi klarer ikke sette straffespark. Vi har så mange gode fotballspillere som ikke fungerer sammen nå, sa Deila.

Dagens kanon

VIF spilte seg til flere kvalifiserte sjanser, men Viking-keeperen var med på notene gjennom hele kampen. I stedet viste Adrian Nilsen Pereira hvordan det skal gjøres da det gjensto 15 minutter.

Fra 20 meter leverte 20-åringen dagens kanon. Klaesson hørte bare suset fra kula som forsvant inn i hans venstre kryss. Benjamin Källman gjorde ydmykelsen komplett da han satte ballen mellom beina til Klaesson og i mål.

Viking står nå med 33 poeng, seks mer enn Vålerenga. Lagene ligger på henholdsvis 7.- og 9.-plass.

Neste runde spiller VIF nok en hjemmekamp, da mot Ranheim. Viking tar da imot Mjøndalen.

(©NTB)