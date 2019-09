Molde stakk fra i teten, fem poeng ned til Glimt

sport

Med åtte kamper igjen å spille har Molde skaffet seg en ledelse på fem poeng ned til Bodø/Glimt på 2.-plass. Ned til Odd på 3.-plass er det åtte poeng, og til Rosenborg på 4.-plass er det ti poeng.

Molde er storfavoritt til å stikke av med gullet i årets eliteserie.

Det er flere grunner til at Molde er det beste laget i serien så langt. Én av grunnene er at klubben er seriens beste bortelag. De står med sju seirer, to uavgjort og tre tap. Rosenborg, for eksempel, har kun vunnet tre kamper på bortebane denne sesongen, og det kan bli direkte utslagsgivende for hvem som tar gullet til slutt.

53 minutter var spilt da Molde tok ledelsen i Bærum. Leke James var muligens litt hardhendt med Ronald Hernández, men dommer Trond Ivar Døvle blåste ikke og ballen endte opp hos Eirik Hestad som bredsidet ballen inn fra rundt åtte meters hold.

Sterk periode

Målet kom bare minutter etter to store Stabæk-sjanser. Hjemmelaget dominerte de første minuttene i 2. omgang. Stabæks midtbanemann Ola Brynhildsen skal være ønsket av både Molde og Rosenborg, og 20-åringen var nær scoring helt i starten av 2. omgang, men det endte i corner og deretter i ingenting.

Stabæks aller største sjanse kom da Emil Bohinen dundret ballen i tverrliggeren på et direkte frispark med venstrebeinet noen minutter senere

Men så skjedde det som ofte skjer i fotball. Det beste laget fikk en åpning og en kontringsmulighet de tok godt vare på, og dermed var det bortelaget som tok ledelsen.

Etterpå hadde Stabæk lite å stille opp med. Rett før spilte 70 minutter kom mål nummer to på et praktangrep. Kristoffer Haugen gjorde et flott forarbeid, og tidligere Stabæk-spiss Ohi Omoijuanfo kunne nærmest spasere ballen mer eller mindre i åpent mål.

Sterk Ohi

Det var Omoijuanfos 12. seriescoring for sesongen. Samme spiller ble vist sitt andre gule kort og ble dermed utvist med 11 minutter igjen å spille.

- Dette ble tøft, men det visste vi også, sa Ohi om kampen på sin tidligere hjemmearena til MAX.

Dette sa han om utvisningen:

- Jeg synes det første kortet var litt strengt. Det var langt unna mål også. Jeg skal selvsagt ikke sparke vekk ballen i frustrasjon der, sa Ohi.

Han fulgte de siste minuttene fra garderoben.

- Jeg satt med hjertet i halsen, men gutta dro det heldigvis i land, sa Moldes storscorer.

Best

Emil Bohinen og Ola Brynhildsen var nær sagt som vanlig gode hos Stabæk uten at det hjalp dem til poeng. Men de skaffet Stabæk et trøstemål på overtid. Emil Bohinen kranglet med seg ballen i de hektiske og ampre sluttminuttene, og han slapp ballen til Ola Brynhildsen som satte ballen kaldt forbi Moldes keeper Alex Craninx til 1-2. Brynhildsen satte også inn 2-2 like etter, men scoringen ble korrekt annullert for offside. Rett etterpå smalt ballen i stolpen. Molde slapp med skrekken på nytt.

- Det kokte litt for mye mot slutten. Jeg skulle ønsket at vi hadde taklet det bedre. Vi er trygge og gode før pause, og vi hadde full kontroll på det til det tok litt fyr. Vi dro det i land i en kamp som ikke var vår beste, sa Moldes trener Erling Moe.

Stabæk kom til kampen i grei form. De sto med kun ett tap på de fem siste kampene etter blant annet viktige seirer mot Strømsgodset og Kristiansund på Nadderud, men mot Molde ble de et nummer for små kampen sett under ett.

Molde hadde ballen mest og var det førende laget før pause også. Stabæk hadde vel knapt en eneste farlighet de første 45 minuttene, men var gode til å forsvare seg.

Stabæk ligger fire poeng over direkte nedrykksplass.

(©NTB)