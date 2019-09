FIFA-presidenten angriper italienske fotballmyndigheter: – Det er opprørende

sport

Infantinos krasse utspill kommer i kjølvannet av at det så langt ikke er delt ut noen form for straff for tre tilfeller av diskriminerende tilrop fra tribunene i sesonginnledningen i Serie A.

Inters Romelu Lukaku, Milans Franck Kessie og Fiorentinas Dalbert Henrique har alle blitt utsatt for rasistisk hets de siste ukene. Episodene har imidlertid ikke endte med straff til verken klubber eller enkeltpersoner.

FIFA-president Infantino er oppgitt over det han opplever som unnvikenhet hos de relevante fotballmyndighetene.

– Jeg klarer ikke se hvorfor vi skal gjemme sannheten, ikke snakke om det som skjer eller si at det ikke er alvorlig. Nei, det er ikke sånn du gjør noe med det, sier han til Sky Italia.

– Det er opprørende, for Italia er et land folk elsker, der du kan spise og leve godt, og der det er kultur. Det skal være et moderne og høflig land. Og jeg synes det går i feil retning, tilføyer han.

Foreslår fengselsstraff

Infantino foreslår videre at supporterne som står bak rasehetsen blir identifisert og plassert bak lås og slå. Han ber fotballforbundet i Italia jobbe sammen med klubbene og lokalt politi i sakene.

Den italienske regjeringens ny idrettsminister, Vincenzo Spadafora, stiller seg langt på vei bak fotballtoppens utspill.

– Jeg skal dedikere meg til å eliminere dette (rasisme) fra arenaene på min vakt, selv om det innebærer å ta upopulære avgjørelser, sier han til storavisen El Pais.

– Tiden har kommet til at alle må ta ansvar: institusjoner, politikere, forbund og fans. Om kort tid skal jeg holde møter med alle representantene for idretten for å dele en betydelig endring med dem, som vil innebære strengere og mer effektive sanksjoner, tilføyer han.

Søndag måtte 2-2-kampen mellom Atalanta og Fiorentina stanses i tre minutter som følge av at rasistiske tilrop ble rettet mot fargede Dalbert Henrique. Over høyttaleranlegget ble det truet med at kampen ville bli stanset for godt dersom supporternes oppførsel fortsatte.

Klare direktiver

Mandag kunngjorde så den italienske toppseriens disiplinærdommer Gerardo Mastrandrea at han ennå ikke hadde bestemt seg for om Atalanta skal straffes. Han påpekte at Henrique må avgi sin forklaring rundt det som skjedde før en avgjørelse kan tas.

Nye FIFA-direktiver pålegger dommerne å stanse en kamp dersom spillere blir gjenstand for diskriminerende tilrop fra tribunen. Deretter skal supporterne over høyttaleranlegget advares og anmodes om å stoppe hetsen. Videre kan kamplederen sende lagene i garderoben, og hjelper heller ikke det, kan kampen stoppes permanent.

Denne fremgangsmåten har imidlertid i liten grad vært brukt i Italia.

– Problemet er at vi har regler som nedfeller at kampen skal stoppes dersom det gjelder et konkret antall supportere. Er det bare to, tre eller ti personer, kan vi ikke stoppe kampen, sier det italienske fotballforbundets internasjonale direktør Danilo Filacchione til nyhetsbyrået AP.

– Men klubbene kjemper også (mot rasismen). Vi gjør så godt vi kan, tilføyer han.

(©NTB)