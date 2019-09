Ligacupsmell for Tottenham, utslått av Colchester

sport

Det måtte straffesparkkonkurranse til for å skille lagene etter at de ordinære 90 minuttene var målløse. Det spilles ikke ekstraomganger i ligacupen.

Fra krittmerket misset Christian Eriksen og Lucas Moura for Tottenham, og da spilte det liten rolle at Jevani Brown gjorde det samme for Colchester. Laget som til daglig spiller i engelsk 2. divisjon gikk videre med 4-3 på straffer.

Keeper Dean Gerken bidro sterkt til den overraskende seieren ved å redde Christian Eriksens straffeforsøk, mens Lucas Moura traff tverrliggeren fra krittmerket.

Tom Lapslie kunne deretter sette inn straffesparket som avgjorde kampen.

Tottenham fikk seg dermed en ny nesestyver, kun få dager etter 1-2-tapet for Leicester i Premier League. Cupfadesen gir manager Mauricio Pochettino ytterligere hodebry.

Enkelt for City

Premier League-toer City klarte på sin side ikke å kopiere 8-0-seieren fra ligamøtet med Watford lørdag, men ekspederte enkelt Preston North End ut i 3. runde. Kampen endte 3–0.

Raheem Sterling var tilbake i startoppstillingen etter å ha fått hvile mot Watford og sørget tidlig for 1–0. Et selvmål og en scoring av Gabriel Jesus sørget for at det sto 3–0 til pause. Annen omgang forble målløs.

Dominic Calvert-Lewin scoret de to eneste målene og ble dagens mann da Everton slo Sheffield Wednesday på bortebane, og tomålsscorer ble også Danny Ings i Southamptons i 4-0-seier over Portsmouth. Cédric Soares og Nathan Redmond sto for de øvrige scoringene.

Leicester sikret seg på sin side plass i 4. runde med 4-0-seier over Luton. Demarai Gray ble kampens forgrunnsfigur med to scoringer og en målgivende pasning.

Watford-opptur

Watford har slitt i Premier League denne sesongen, men fikk en kjærkommen opptur med 2-1-seieren over Swansea tirsdag. Danny Welbeck og Roberto Pereyra scoret målene.

Trygt videre er også Arsenal, som til slutt slo Nottingham 5–0 i London tirsdag. Gabriel Martinellis 1-0-mål før pause var riktignok kampens eneste i godt og vel 70 minutter.

Mot slutten raknet det imidlertid for Nottingham, som måtte tåle fire nye baklengs. Martinelli scoret sitt andre for kvelden, mens Rob Holding, Joe Willock og Reiss Nelson sto bak hver sin nettkjenning.

(©NTB)