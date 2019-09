Norske VM-håp langt bak: – Det var en gammel dame på tur

sport

Dygert Owen var i egen klasse på de 30 kilometerne i engelske Harrogate og tok gullet i utklassingsstil. Ned til nederlandske Anna van der Breggen på sølvplass skilte det formidable ett minutt og 32 sekunder.

Bronsemedaljen gikk også til Nederland. Annemiek van Vleuten var slått av verdensmester Dygert med ett minutt og 52 sekunder.

– Jeg har forberedt meg godt til dette. Vi har jobbet hele året mot dette rittet. Nå ser jeg fram mot OL i Tokyo, sa Dygert etter den overbevisende seieren.

For de norske håpene Katrine Aalerud og Vita Heine ble det ingen toppdag. Heine plasserte seg best av dem på 21.-plass, mens Aalerud endte ti plasser lenger ned.

Terningkast én

Etter målgang var Aalerud nådeløs og ga seg selv terningkast én for innsatsen.

– Forferdelig. Jeg fant ikke flyten og kjørte ikke det jeg skulle, sa hun til TV 2.

– Jeg hadde mer en søndagsfølelse inne i meg. Jeg var nok ikke flink nok til å pushe meg når det var så glatt, og ble nok litt for forsiktig. Det var en gammel dame på tur, smilte hun videre.

Heine var heller ikke fornøyd.

– Dette var dårligere enn jeg trodde. Det ble sånn delvis på grunn av været. Jeg bremset i nedoverbakkene, sa hun til TV 2.

Værkaos

Store nedbørsmengder og overvann i løypa førte til at arrangørene så seg tvunget til å skyve på starten av kvinnenes temporitt. Første utøver skulle etter planen ha startet 15.30, men ny start ble satt til 16.30 for at arrangørene skulle få mest mulig vann ut av traseen.

I tillegg ble startintervallet mellom deltakerne redusert fra halvannet til ett minutt.

De svært krevende forholdene i Harrogate-området, med overvann i veibanen, skapte også problemer under det 30,3 kilometer lange temporittet i U23-klassen for menn tidligere tirsdag.

Verst gikk det utover den danske medaljekandidaten Johan Price-Pejtersen. Han gikk over ende da han kjørte i en stor vanndam som hadde oppstått på grunn av styrtregnet.

