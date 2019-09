Uhell ødela Knottens medaljesjanse på VM-tempoen

sport

Han kom i mål på en landeveissykkel etter å ha hatt problemer med temposykkelen underveis. Knotten var tydelig skuffet og forbannet da han rullet over målstreken. Han var to minutter og fire sekunder bak den danske vinneren Mikkel Bjerg.

– Jeg mistet kjedet et par ganger og mistet bakvekselen. Jeg måtte bytte sykkel, og da var setet ti centimeter for kort. Medaljen var innenfor rekkevidde, men jeg tapte godt over minuttet til de andre når hastigheten var oppe i 70 km/t. Jeg er rimelig forbannet og skuffet, sa Knotten til TV 2.

– Hvem har skylden? lurte TV 2 på.

– Jeg og mekanikeren må ta på oss skylden for denne glippen. Vi burde vært mer på og hatt dette i orden, sa Knotten, som endte på 18.-plass.

Værkaos

Tønsberg-syklisten hadde en solid god åpning og var helt i tet ved passering 14,2 kilometer. Bare den regjerende mesteren Bjerg var raskere. Dansken var 24 sekunder foran.

Det var ellers svært krevende forhold med overvann i veibanen flere steder underveis på den 30,3 kilometer lange traseen i britiske Harrogate.

Verst gikk det utover den danske medaljekandidaten Johan Price-Pejtersen. Han gikk over ende da han kjørte i en vanndam som hadde oppstått på grunn av styrtregnet.

Tilbake etter sykdom

20 år gamle Knotten har tidligere bronse fra junior-EM i 2016, men har vært gjennom et par vonde sesonger med mye sykdom. Han er en ren tempospesialist med sølv fra årets NM, der han blant andre slo Edvald Boasson Hagen.

22 år gamle Tobias Foss fra Vingrom vant Tour de l'Avenir, U23-guttas Tour de France, i sommer og fikk kontrakt med Jumbo-Visma. Foss endte 12.-plass tirsdag, slått med 1.51 minutter av Bjerg.

– Det var mye vann underveis. Jeg hadde litt problemer, så det ble en rotete tempo, sa Foss.

Mikkel Bjerg hadde vunnet gullet i U23-klassen de to siste årene og forsvarte den med glans. Han vant foran amerikanerne Ian Garrison og Brandon McNulty.

