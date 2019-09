Dennis forsvarte VM-tittelen på tempo

sport

Kampen om gullet var ventet å stå mellom den australske tempospesialisten Dennis og det 19-årige belgiske stjerneskuddet Remco Evenepoel. Duellen var spennende bare innledningsvis, for ingen klarte å matche tempoet australieren holdt over de 54 kilometerne gjennom landskapet i Yorkshire.

Det var noe tvil om formen til Dennis, som ikke hadde deltatt i et ritt siden han under kontroversielle omstendigheter brøt sommerens Tour de France før en viktig tempoetappe.

– Jeg har fått gjort mye bra under forberedelsene hjemme. Det var utrolig tøft mentalt der ute. Det er bra å prestere når det gjelder som mest, sa Dennis til arrangøren.

Årsaken til at han brøt Tour de France skal ha vært misnøye med utstyret i Bahrain-Merida-laget. Onsdag stilte han med en svart temposykkel uten merker, som tyder på at han vraket lagets utstyr og valgte sykkel selv.

Evenepoel er utvilsomt et av de største sykkeltalene som er fostret. Han vant både tempoen og fellesstarten for juniorer i Innsbruck-VM i fjor. Han hoppet over U23-klassen og har imponert i sin første sesong som proff i QuickStep, men mot Dennis var han sjanseløs. Han endte 1.08 minutt bak.

Det var mest spenning om bronsen, og den var det italienske Filippo Ganna som tok. Han var slått av vinneren med 1.55 minutt.

Belgieren Victor Campenaerts var en av medaljekandidatene, men han måtte over ende i en vanskelig sving og tapte mye tid. Han måtte senere også bytte sykkel.

Ingen av de norske sykkelproffene deltok i onsdagens temporitt.

(©NTB)